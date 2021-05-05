Бийск: В Бийске могут построить две шестиэтажки в районе маслозавода

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В конце мая в Бийске пройдут публичные слушания по проекту планировки участка по улице Приобская.

Речь идет о территории неподалеку от остановки «Маслозавод» на улице Трофимова, а место возможной застройки в 0,6 га находится за детским садом №58 «Звездочка».

С предложением отдать эту территорию под жилищную застройку в мэрию обратилось ООО «Материалстройсервис» — известный в Бийске застройщик.

На отведенной территории застройщик планирует разместить два шестиэтажных жилых дома с помещениями общественного назначения на первом этаже одного их домов. В документах указано, что речь идет о магазинах продовольственных и непродовольственных товаров, а также об аптеке.

Общее число квартир в двух домах составит 161, а расчетная численность жителей двух шестиэтажек — около 300 человек. Проектом предусмотрено 29 машино-мест у двух домов.

Слушания по вопросу предоставления территории под строительство пройдут в городской администрации 26 мая в 15 часов.

Бийский рабочий