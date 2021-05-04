Бийск: В Бийске развернули комплект водоналивных дамб

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Дополнительное укрепление от поднявшейся воды расположили в Заречье.

ГУ МЧС России по Алтайскому краю сообщает о том, что в Бийске развернут комплект водоналивных дамб. Их расположили на 100 метрах вдоль реки в Заречье на улице Речной.

Сообщается, что сделано это было в рамках превентивных мероприятий.

Отметим, что в мае 2020 года в Бийске проходили учения по развертыванию таких дамб, как раз на улице Речной. Тогда же сообщалось, что водоналивных дамб в Бийске — 15 комплектов по 4 штуки. Длина каждой – 25 метров. Прорезиненные дамбы можно соединять в цепь, и тогда получится дамба в полтора километра длиной, а можно ставить друг на друга в случае, если на каком-то участке потребуется нарастить высоту для сдерживания уровня наступающей воды.

Особо полезное свойство таких дамб – возможность их установки на любой поверхности, на любом участке местности и без предварительной подготовки площадки. Под тяжестью собственного веса дамба придавливается к земле, не давая воде просочиться.

Заполняется дамба водой – из той же реки. Времени на это уходит около получаса. Это гораздо быстрее спешного построения дамб из песка — такая стояла, например, на обводной дороге на Зеленку во время наводнения 2014 года. К тому же, наполнитель – вода – всегда под рукой. После использования воду из дамбы сливают туда же, в реку, а сам рукав сворачивают и увозят.

Сейчас в МЧС сообщают, что паводковая обстановка находится на постоянном контроле в Центре управления в кризисных ситуациях, налажен постоянный информационный обмен в тесном взаимодействии с местными администрациями.

— Организовано постоянное информирование граждан, круглосуточный мониторинг уровней воды в реках района. Работают оперативные группы главка и гарнизонов, — сообщили в МЧС.

Бийский рабочий