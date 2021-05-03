ГОРНЯК22 04.05.2021
Алтайский край

Бийск: В Бийске объявлено штормовое предупреждение из-за паводка

Горняк22
16 часов Ago

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Бийчан предупредили, что вода в Бии продолжит прибывать.

В ближайшие сутки на реке Бия продолжится подъем уровней воды в районе города Бийска, сообщили в мэрии города. Ожидается, что вода может подняться до отметок  490 – 510 см (опасная отметка 500 см).

— Возможно подтопление прибрежных территорий населенного пункта, — предупредили бийчан.

2 мая по данным на 14.30 уровень воды в Бийске достигал 458 см, подъем за 7 часов составил 21 см.

В Бийске объявлено штормовое предупреждение из-за паводка1

Продолжает прибывать: в Бийске из-за поднявшейся воды закрыли понтонный мост

18:42, 02.05.2021 2611

Бийский рабочий

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