Бийск: В Бийске недобросовестные горожане свозят хлам к чужим мусорным площадкам

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Вечером дворники наводят порядок, а утром куча мусора становится только больше.

Не бытовой, и не крупногабарит. В Бийске появился новый вид мусора — кочующий. Бийчане проводя уборки на своих территориях, нанимают клининговые компании, которые затем едут не на полигон, а разгружаются в соседнем дворе. Причём по ночам.

Первыми о появившейся проблеме сообщили жители пятиэтажек в районе Октября. В последние месяцы, здесь стали происходить мистические вещи. Вечером дворники наводят порядок, а утром куча мусора становится только больше.

Однако, тут нет никакой мистики — все банально. Сюда привозят и сваливают по ночам мусор не только жители из соседнего частного сектора, но и так называемые клиниговые компании. По словам очевидцев, на разгрузку грузовой газели уходит 20-30 секунд. Оперативно.

За время борьбы с кочующим мусором ТСЖ Октябрь — хозяин мусорной площадки, на заказ спецтехники для уборки мусора потратило почти 100 тысяч. На эти деньги, например, можно отремонтировать два подъезда в пятиэтажке. Борьба со сторонним мусором доходит до абсурда, жители даже организуют дежурства по ночам.

ТКО – КГО: к полноценному раздельному сбору мусора бийчане еще не готовы

09:22, 15.04.2021 1521

Кстати, сигналы о случаях «ночного роста мусорных куч» начинают поступать и из других микрорайонов города. Проблема принимает общегородские масштабы. Деятельность клининговых компаний в Бийске не контролируется.

— К сожалению в настоящее время их проконтролировать не возможно. Единственная рекомендация, как сейчас делают некоторые управляющие компании, поставить несколько видеокамер на площадке накопления, для возможности их контроля, — говорит Андрей Таран, помощник главы города по вопросам обращения ТКО.

Однако, практика показывает, что видеокамеры — не панацея. Чтобы фиксировать нарушителей, на торцевой стене дома ТСЖ установила видеокамеру, но ее разбили. Практически, сразу же. Жители подозревают, что это сделали те же люди, которые и привозят суда мусор.

Собственники ТСЖ Октябрь во главе со своим председателем, предлагают администрации свое видение решения проблемы: создание горячей линии, куда жители могли бы присылать фото и видео. Нарушитель получит письмо счастья — как из ГИБДД. Ну а пока, Юрий Ставышенко терпеливо дожидается очередного погрузчика и Камаз. Предположительно, очередная уборка — обойдется ТСЖ около 10-ти тысяч.

Бийский рабочий