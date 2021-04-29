ГОРНЯК22 30.04.2021
Алтайский край

Бийск: В Бийске годами не находятся покупатели на рестораны

Горняк22
16 часов Ago

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Известное заведение в старом центре Бийска предлагают к продаже.

Так, на сайте объявлений о продаже недвижимости вновь появился ресторан «Провинция». Его продают как готовый бизнес: здание, оборудование, мебель, посуда.

В Бийске годами не находятся покупатели на рестораны 1

В собственности также земельный участок, площадью более 2 тыс. квадратных метров. На закрытой территории расположены прогулочные дорожки, две беседки, бассейн и детская игровая площадка.

Впрочем, собственники готовы обменять его на жилую недвижимость.

В Бийске годами не находятся покупатели на рестораны 2

Ресторан продается уже третий год. Сейчас владельцы просят за него 20 млн руб., хотя в 2018 году объявляли стоимость вдвое выше — 40 млн руб.

Ресторан открылся в середине 2000-х на улице Советской. Именно в старом центре сосредоточились основные знаковые заведения Бийска. Неподалеку от «Провинции» расположены «На старом месте», «Калина Красная» и «Старая крепость». Почти все эти рестораны, за исключением «Калина Красной», в последние годы были выставлены на продажу.

Бийский рабочий

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