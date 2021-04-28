Бийск: В Бийске больше всего голосов за ремонт набрали парк у ГДК и сквер в Заречьe

0

Около 1,5 тыс. человек проголосовали в первый день за объекты благоустройства в Алтайском крае, которое будет проводиться в 2022 году.

Выбор территорий, которые приведут в порядок по проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» проходит в восьми городах региона: Алейске, Барнауле, Бийске, Заринске, Новоалтайске, Рубцовске, Славгороде, Камне-на-Оби.

Выбрать понравившийся парк, сквер, аллею или площадь, которые приведут в порядок в 2022 году, на федеральном портале может любой из жителей городов – участников проекта. Голосовать могут те, кому уже исполнилось 14 лет.

В первый день в лидеры в Барнауле вырвались сквер за музеем на площади Октября и набережная Речного вокзала, в Славгороде это городской парк и Аллея Победы, в Заринске – территория около ДК «Балиндер» и пешеходная зона от ул. Металлургов до Таратынова.

В Новоалтайске скверы по ул. Космонавтов и по ул. Григорьева, в Рубцовске – сквер Комсомольской славы и стадион «Искра», в Бийске – бульвар городского ДК и сквер «Заречный», в Камне-на-Оби – парк и зона отдыха, в Алейске – пешеходная зона пер. Банковский и тротуар на ул. Первомайская.

Напомним, что проголосовать можно через портал Госуслуг или по номеру телефона. Кроме того, в городах Алтайского края работают 233 волонтера, которые расскажут вам о программе благоустройства и помогут проголосовать.

Проголосовать можно по ссылке.

Полный список территорий, которые администрация города выставила на голосование за ремонт в 2022 году, можно посмотреть здесь.

Дан старт голосованию за ремонт общественных территорий Бийска в 2022 году

10:35, 26.04.2021 1194

Бийский рабочий