Бийск: В Бийске прошли «Библиосумерки», которые были посвящены космосу

0

В Бийске в седьмой раз прошли «Библиосумерки» — в этом году они посвящены космосу.

Библиотека имени Василия Шукшина на один вечер превратилась в космическую станцию, а читальный зал, абонемент и даже фойе — в модули «Колумбус, Юнитин, Галактика». «Библиолсумерки» проходят в нашем городе с 2014 года, и каждый раз – это не просто мероприятие для галочки, это событие, которого ждут. В год 60-летия со дня первого полета в космос библиотека на один вечер превратилась в космический корабль.

За три часа посетителям нужно было «облететь» четыре модуля, встретиться с основателем первой в мире компании по космическому моделированию Николаем Тычинским, с молодыми учеными предприятия, где разрабатывают секретное оружие, поучаствовать в космических баттлах, встрече с неземным художником Романом Величко, мастер-классах, показе мод, и, конечно, заглянуть на астероидный пояс познавательных книг.

Немецкий мессер, английский спидфайер, аэрокобра П-39 – в модуле «Звезда» представили модели самолетов. Автор – Виктор Мишенин, свою первую коллекцию собрал еще в 1982 году, когда учился в Ленинграде. Переезд на Алтай, работа, семья не охладили пыл конструктора — все свободное от работы время он продолжает собирать не модели — историю.

Не обошлось и без непризнанной учеными, но столь любимой обывателями астрологии. Местная прорицательница предсказала будущее каждому посетителю. И если горожан больше интересовала собственная судьба, то съемочная группа Бийского телевидения узнала о главном.

Праздник «Цветение маральника» откроет летний туристский сезон на Алтае

12:40, 12.04.2021 1009

Бийский рабочий