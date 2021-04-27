ГОРНЯК22 28.04.2021
Алтайский край

Бийск: В Бийске почтили память погибших в радиационных авариях и катастрофах

Горняк22
16 часов Ago

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У мемориала-звонницы «Жертвам радиации» в Бийске состоялся митинг, посвященный Дню памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах.

Тридцать пять лет назад, в этот день на 4-м блоке атомной электростанции в Чернобыле прогремел взрыв. На часах был 1 час 23 минуты. Затем последовал второй взрыв, возник пожар. Эта авария стала самой крупной в истории человечества техногенной катастрофой.

— В митинге приняли участие ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской АЭС, семипалатинцы, их вдовы и родственники, представители администрации и Думы города, общественных организаций, РПЦ.  «Вахту памяти» у мемориала несли юнармейцы, сообщает пресс-центра администрации города.

Чернобыльцы почтили память своих товарищей минутой молчания. Многие держали в руках портреты ушедших из жизни ликвидаторов. Всего радиационному воздействию подверглись 320 бийчан. Те, кто пережил экологическую катастрофу, делились воспоминаниями о событиях, произошедших в 1986 году. В конце памятного мероприятия участники возложили гирлянду и цветы к мемориалу – звоннице «Жертвам радиации» и отпустили в небо белые воздушные шары.

 

Бийский рабочий

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