Бийск: В Бийске проводят операцию по выявлению неплательщиков штрафов ГИБДД

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Госавтоинспекция Бийска проводит профилактическое мероприятие «Должник».

За три месяца текущего года сотрудниками ГИБДД Бийска возбуждено 355 дел об административных правонарушениях по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ (неуплата административного штрафа в срок).

На сегодняшний день 15 человек, зарегистрированных на территории обслуживания МУ МВД России «Бийское» , имеют свыше пятидесяти неуплаченных штрафов. Такие водители, осознавая безнаказанность своих действий, умышленно, демонстративно нарушают правила дорожного движения и представляют потенциальную угрозу безопасности дорожного движения.

В целях повышения уровня ответственности граждан за совершенные ими административные правонарушения в сфере дорожного движения сотрудниками бийской Госавтоинспекции с 22 по 29 апреля текущего года проводится профилактическое мероприятие «Должник».

— В соответствии со статьей 32.2 КоАП РФ, водители обязаны уплатить административный штраф не позднее 60 дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу. При отсутствии документа, свидетельствующего об оплате штрафа, орган, вынесший постановление, направляет соответствующие материалы судебному приставу-исполнителю для взыскания штрафа в порядке, предусмотренном федеральным законодательством, — напоминает Госавтоинспекция.

В соответствии с частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ неуплата административного штрафа в срок влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Гражданам предоставлена возможность уплаты административных штрафов за правонарушения в области дорожного движения в размере половины суммы наложенного штрафа, если уплата производится в течение 20 дней со дня вынесения постановления о привлечении к административной ответственности.

Информацию о неоплаченных штрафах Вы можете получить через Единый портал государственных услуг.

Бийский рабочий