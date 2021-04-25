Бийск: В Бийске после ледохода уровень воды в Бии начал опускаться

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За четыре дня вода с 243 см опустилась до 167 см.

Ледоход на Бии завершился больше неделю назад и уровень воды в реке начал возвращаться к привычному.

По данным Управления ГОЧС и ПБ г. Бийска последний раз подъем воды в Бии был зафиксирован 19 апреля, тогда вода прибыла за сутки на 13 см, а уровень воды составил 245 см.

После же вода стала понемногу убывать. Вот уже на протяжении четырех дней специалисты фиксируют падение уровня. Так, только за сутки 23 апреля вода опустилась на 29 см. Всего же с 20 апреля уровень воды упал с 243 см до 167 см.

Напомним, опасной отметкой уровня воды в Бии считается 500 см над нулем водомерного поста. 12 апреля на Бии в районе Бийска, когда начался ледоход, уровень воды в реке составлял 257 см.

Как отмечают специалисты, в первую волну паводка повышение уровня воды зависит от дождей, резкого таяния снега и заторами на реках. Впереди ожидается еще вторая волна паводка – «коренная вода» — она приходится, как правило, на третью декаду мая и начало июня, когда начинается активное таяние снега в предгорных и таежных районах Алтайского края и Республики Алтай.

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14:13, 14.04.2021 1424

Бийский рабочий