Бийск: В Бийске продают зоомагазин прямо с рыбками

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Магазин товаров для животных выставили на продажу в Бийске.

Собственники поясняют, что не избавляются от магазина, а продают в хорошие руки, называя эту меру вынужденной – в связи с переездом.

Среди бонусов – удобное расположение, не подверженность сезонности, возможность работы в условиях пандемии и контакты всех поставщиков.

За зоомагазин собственники просят 4,5 млн руб. В стоимость входит помещение рядом с ТК «Модный», оборудование, оставшиеся товары, а также «самый обширный ассортимент аквариумных рыб в городе». Что будет с рыбками, если новый собственник захочет сменить направленность торговой точки, не уточняется

Бийский рабочий