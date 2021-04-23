Бийск: В Бийске полиция задержала подозреваемых в нападении на бармена

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За помощью к правоохранителям обратился 20-летний житель Бийска.

Как выяснилось, ночью молодой человек пешком возвращался домой. На улице к нему подошел неизвестный и попросил закурить, провоцируя тем самым конфликт. Завязалась драка. От полученных ударов заявитель упал.

Пользуясь беспомощным положением, злоумышленник забрал у бийчанина часы, деньги и мобильный телефон.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого в преступлении. Им оказался ранее судимый 18-летний житель села Верх-Катунское Бийского района.

В содеянном молодой человек признался и написал явку с повинной. Сейчас он находится под стражей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

Бийчанина, напавшего с ножом на девушек, осудили на 17 лет «строгача»

14:46, 22.04.2021 1238

Бийский рабочий