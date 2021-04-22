Бийск: В Бийске необходимо построить десять новых школ

1

В Бийске подсчитали, сколько новых школьных мест потребуется для перехода на обучение в одну смену.

В школах Бийске обучается почти 22 тыс. учеников, и, несмотря на то, что население в городе сокращается, число школьников с годами только увеличивается. Сегодня число обучающихся во вторую смену – превышает 8 тыс. человек, что составляет 32 процента от общего количества школьников. А вот еще год назад таких учеников было меньше – 29 процентов.

Напомним, ранее в правительстве озвучивали задачу вывести школьное образование на режим обучения в одну смену к 2025 году. В городе задумались: сколько новых школ потребуется, чтобы выполнить такое требование.

Оказалось, для того, чтобы решить проблему перехода в одну смену обучения, в городе необходимо построить десять новых школ на 550 мест или пять школ на 1000 мест.

При этом часть архитектурно-строительных решений уже разработаны.

Так, продолжается строительства школы на 550 мест в новой районе 16А, напротив «Ленты». Окончание строительства планируется на 2022 год.

На начальном этапе находится строительство школы в районе ДЕ, напротив бывших теплиц. Школу на 550 мест надеются сдать в 2023 году.

Кроме того, сейчас проводятся предпроектные решения инженерных сетей для строительства школы на 1000 мест по адресу ул. Набережная, 16 – это в районе коммунального моста.

Добавим, что в своем обращении к Федеральному Собранию 21 апреля президент Владимир Путин также пообещал до конца 2024 года построить более 1400 школ:

— За 4 года закупим не менее 26 тысяч школьных автобусов. Все они должны быть современными и безопасными. С прошлого года классные руководители получают надбавку к зарплате. Однако ко мне обращаются педагоги среднего профессионального образования — о них-то забыли. Нужно это исправить, установив доплату и для них.

В Бийске к 2022 году должны достроить еще один дом и школу в новом микрорайоне

13:10, 17.02.2021 4294

Бийский рабочий