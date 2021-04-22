Бийск: В Бийске подвели итоги всероссийских соревнований по спортивной гимнастике

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Подошли к финалу всероссийские соревнования по спортивной гимнастике среди юношей.

Кубок космонавтики имени Якова Савченко проходил на протяжении трех дней. Нашим гимнастам удалось завоевать 12 наград различного достоинства.

В соревнованиях приняли участие около сотни спортсменов от 7 до 13 лет. На помост вышли гимнасты из Бийска, Барнаула, Кемерово, Красноярска, Новосибирска и других городов. Они выступали по программам от первого юношеского до первого спортивного разряда.

Как отмечают организаторы, в этом году уровень подготовки участников — очень высокий. Поэтому борьба за награды была не простой.

В копилке бийских гимнастов 12 наград: четыре золота, одно серебро и двенадцать бронзовых медалей. Победителями стали Александр Правдин и Владислав Зайцев.

В Бийске проходит традиционный турнир по гимнастике «Кубок космонавтики»

11:23, 17.04.2021 437

Бийский рабочий