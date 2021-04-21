Бийск: В Барнауле неизвестные перерезали горло таксисту

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Мужчина выжил и рассказал о случившимся.

Ночью с 19 на 20 апреля в Барнауле неизвестные молодые люди напали на водителя такси. О произошедшем мужчина рассказал в видео, опубликованном в сообществе «Инцидент Барнаул».

По его словам он не помнит, где именно это произошло и как доставали нож он тоже не заметил.

— Взял пассажиров по заказу, во время поездки были адекватные весёлые парни, болтали, ближе к концу поездки достали нож и перерезали горло, но поняли видать, что не получилось зарезать и скрылись, — рассказал таксист.

Мужчина призвал других быть осторожнее и не брать подозрительных пассажиров.В данный момент нападавшие задержаны.

В бийской «микрофинашке» сушист с ножом напал на беременную сотрудницу

08:12, 30.03.2021 2929

Бийский рабочий