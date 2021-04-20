Бийск: В Бийске открылась выставка «Мастера русского пейзажа»

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В культурно-выставочном центре «Беловодье» открылась новая экспозиция.

Картины, представленные на выставке «Мастера русского пейзажа», будут интересны в первую очередь тем, кто тонко чувствует красоту природы.

Истоки пейзажа как самостоятельного жанра уходят в эпоху Возрождения. Создателем русского пейзажа принято считать Алексея Саврасова. На этой выставке представлены работы таких талантливых мастеров, как Иван Шишкин, Игорь Грабарь, Исаак Левитан. Но вместе с тем здесь есть картины художников, чьи имена менее известны широкой публике.

Стоит отметить, что художественные полотна Бийску предоставил Международный центр духовной культуры из Самары. Их покажут циклами — работы будут меняться один раз в полтора месяца, так как общее число картин довольно большое. Сейчас бийчане могут познакомиться с произведениями семи художников. В данный момент на выставке представлены 14 картин из разных уголков страны. В каждой из них прослеживается любовь к России, родной земле. Пейзажисты запечатлели те места, которые были им очень дороги.

Народный музей Бийска готовится к открытию после пожара

10:11, 10.04.2021 1188

Бийский рабочий