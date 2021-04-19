Бийск: В Белокурихе построили 4-звездочный отель, который сразу выставили на продажу

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В Белокурихе достраивают новый отель «Радуга», который будет иметь четыре звезды.

В нем разместится 34 номера, ресторан, конференц-зал и собственный SPA-центр. Здание состоит из шести этажей, имеет основной блок и одноуровневый пристрой со входной группой. Его общая площадь составляет 3 770 кв. м, сообщает «Алтайский портал недвижимости».

В настоящее время объект практически готов ко сдаче, ведется благоустройство прилегающей территории, комплектация мебелью и оборудованием внутренних помещений. Интересно, что его уже выставили на продажу – объявление опубликовано на Авито. Стоимость лота составляет 250 млн рублей.

Отель находится на ул. Славского, 83 — не в центре города (до него примерно 3 км), а на самом краю в окружении лесного массива. Но в шаговой доступности расположена канатная дорога на главную достопримечательность Белокурихи – гору Церковка. Чуть дальше также есть еще один подъемник «Катунь» на другую гору. Вблизи работают небольшие магазины и множество отелей. Интересно, что рядом отсутствуют жилые дома.

Продает отель частное лицо, ему же принадлежит еще один лот на Авито – гостиница в Чемальском районе, в урочище Ареда. Она выставлена на продажу за 120 млн рублей.

Как выглядит самая дорогая квартира Алтайского края, предлагаемая в аренду

18:49, 02.04.2021 2237

Бийский рабочий