Бийск: В Бийске на улице Ленинградской произошло ДТП с участием пассажирской «ГАЗели»

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Несколько минут назад жители улиц Пугачева и Ленинградской услышали визг тормозов и сильный удар.

С онлайн-камеры «Сотрудника», которая направлена на перекресток этих улиц, хорошо видно, что водитель легковушки вылетел с улицы Пугачева и врезался в идущую по Ленинградской пассажирскую «ГАЗель». Машину от удара развернуло, «ГАЗель» отбросило на обочину, по счастливой случайности, она не врезалась в стоящий рядом столб линии электропередач. Сейчас к месту аварии прибыла машина скорой помощи, сотрудники ГИБДД и спасатели. Есть пострадавшие.

На перекрестке, который, кстати сказать, часто фигурирует в сводках о ДТП, собралась толпа – пассажиры маршрутки, жители близлежащего района.

Заметим, что перекрестки этого района довольно коварные – водители, которые проезжают по пересечениям улицы Ленинградской с Разина, Пугачева, Чайковского, а также на перекрёстках Пугачева-Ломоносова частенько попадают в аварии, хотя эти улицы расположены в тихом, спальном районе Бийска, и движение на них довольно спокойное.

— Существует «мост глупости», где постоянно долбятся газели. А у нас есть свой собственный «перекресток тупости». Хорош, что тут только машины бьются, пешеходов как-то стороной обходят. Давно тут полицейского положить пора, — говорят жители района.

Добавим, что на перекрестке Пугачева-Ленинградская уже были подобные ДТП с пассажирскими автобусами.

Страшный удар: маршрутка попала в аварию на перекрестке Пугачева-Ленинградская

20:30, 12.10.2018 2187

Бийский рабочий