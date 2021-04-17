Бийск: В Бийске открылась выставка «Всё прекрасное редко»

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В открытом пространстве «Календарь» до конца апреля будет работать экспозиция Татьяны Захаровой.

Для девушки это первый серьёзный опыт. Ранее она не проводила персональных выставок.

На выставке можно увидеть иллюстрации, как в ручном, так и в электронном исполнении. Всего представлено 25 работ формата А3. Их объединяет одна цветовая гамма и тема — культуры Алтая и Востока. В картинах, написанных вручную, использованы акварельные краски и акрил, некоторые элементы обведены гелиевой ручкой, чтобы сделать на них больший акцент. Что касается электронных работ, то они выполнены на графическом планшете в программе Adobe illustrator.

Как признается сама Татьяна, раньше она рисовала «в стол» и даже не вставляла картины в рамки, так как не показывала их широкой публике. Эта выставка станет отправной точкой для того, чтобы продолжить более серьезно развиваться в творческой деятельности.

Народный музей Бийска готовится к открытию после пожара

10:11, 10.04.2021 1149

Бийский рабочий