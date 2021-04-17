Бийск: В Бийске разрушается дорога, отремонтированная всего три года назад

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Дорога по улице Мухачева в направлении старого центра вновь заставила говорить о себе. И вновь – повод неприятный.

Трещины, выявленные в 2019 году, обернулись новыми разрушениями дорожного покрытия. А ведь отремонтировали дорогу не так давно — еще и трех лет не прошло.

Ремонт участка дороги улицы Мухачева на участке от переулка Мопровского до проспекта Кирова провели в 2018 году, а уже на следующую весну, в 2019 году, по асфальту поползли трещины.

В мэрии поясняли, что дорожное покрытие находится на гарантии, так что подрядчику придется исправлять свои недочеты, но дорожники были уверены, что случай – не гарантийный, и все дело в том, что место, по которому проходит дорога – болотистое (напомним, сама улица Мухачева в прежние времена называлась Болотной). Отсюда — подвижки грунта.

Подрядчика признали виновным в трещинах на новой дороге по улице Мухачева

16:08, 17.09.2019 2120

Споры тогда шли все лето, точку в которых, казалось бы, должна была поставить экспертиза, которая подтвердила: были нарушения при ремонте дороги.

Однако, как видим, проблемы на этом месте остались. Весной 2021 года асфальт тут продолжает уходить, и если прежде тут были только трещины, то сейчас появились и глубокие провалы, которые в целях безопасности обозначают знаком «кустик-веточка».

Бийский рабочий