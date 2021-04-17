Бийск: В Бийске ветеранов ВОВ возле их дома поздравит оркестр и дети

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В городском Совете ветеранов планируют, как организовать поздравление бийчан — участников Великой Отечественной войны.

– Приближается праздник 9 мая, и сейчас мы собираем сведения и ведем подготовительную работу с участниками ВОВ. В Бийске их осталось всего 54 человека, – рассказывает Галина Языкова, председатель городского совета ветеранов. – Вообще их 88, но в эту цифру уже входят блокадники и узники войны.

В прошлый, ковидный год, от традиционного празднования Дня победы по понятным причинам, пришлось отказаться. К ветеранам соблюдая все правила безопасности, приходили с продуктовыми наборами юнармейцы. Однако и теперь собрать всех на одном мероприятии не получится.

Радость со слезами на глазах: как бийчане празднуют День Победы

14:30, 09.05.2020 5237

– Тех, кто еще может ходить, осталось от силы 8-10 человек. Раньше мы собирали их в кафе, городская администрация накрывала столы, организовывали концерт, дети выступали с поздравлениями. Сейчас это сделать невозможно, поэтому приедем к каждому лично. Ориентировочно 4, 5 и 6 мая мы поздравим у подъезда тех, кто еще сможет спуститься – будет торжественный оркестр, ребятишки. Большинство, конечно, у нас лежачие. На данный момент согласие получено только от 8 человек, — пояснила ситуацию Галина Николаевна.

И все же, без поздравлений не останется никто: общение, внимание – самое главное сейчас для пожилых людей. Удивительно, но факт – некоторые ведут еще очень активный образ жизни, и даже ходят на танцы!

– Ветеранам очень хочется этого, они и так людей редко видят! – подтверждают в Совете ветеранов. — У нас Иван Егорович Батурин сам ходит даже на базар. Надо обязательно двигаться, говорит. И Георгий Андреевич Доровских всегда с дочерью гулял, но пока ковид был, конечно, много дома сидели. Гладков Александр Кириллович – тоже гуляет. Щербаков Петр Григорьевич – 99 лет, Романов Михаил Матвеевич – какие они молодцы! Меньшиков Михаил Яковлевич снайпером служил: ему 92, но он бодренький. Недавно, в феврале, умерла Вера Андреевна Монитова – сто лет ей уже было! Связистка, всю войну прошла. Она последние годы никуда не выходила.

В городском Совете ветеранов также отметили, что сейчас их подопечные ни в чем не нуждаются: нет острых вопросов, которые нужно было бы решить. Но поговорить за чашкой чая не откажется никто – и для этого не обязательно должен быть праздничный повод.

Бийский рабочий