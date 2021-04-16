Бийск: В Бийске бывшие абоненты «Водоканала» заключают договоры с СГК

Бийск: В Бийске бывшие абоненты «Водоканала» заключают договоры с СГК16.04.2021
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Юридическим лицам напомнили о необходимости привести в порядок договорные отношения.
В Бийске продолжается кампания по заключению договоров на предоставление услуг организациям Заречья, нагорной части Бийска, а также сел Боровое и Фоминское.
На сегодня эту процедуру прошли 127 организаций всех форм собственности.
Это 92,7% потребителей-юридических лиц, которые ранее получали услуги по теплоснабжению и горячему водоснабжению от МУП «Водоканал».
Потребителям, которые еще не направили заявку на заключение договора, в СГК напоминают о необходимости заключить договор с компанией.
Для этого нужно
- связаться с договорной группой теплосбытового подразделения СГК в Бийске по телефонам 8 (3854) 230-424, 8-929-349-1035;
- или подать заявку о заключении договора на поставку услуг на почту Coll-centerstk@sibgenco.ru