Бийск: В Бийске бывшие абоненты «Водоканала» заключают договоры с СГК

Бийск: В Бийске бывшие абоненты «Водоканала» заключают договоры с СГК

16.04.2021 0 Автор Горняк22

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Юридическим лицам напомнили о необходимости привести в порядок договорные отношения.

В Бийске продолжается  кампания по заключению договоров на предоставление услуг организациям Заречья, нагорной части Бийска, а также сел Боровое и Фоминское.

На сегодня эту процедуру прошли 127 организаций всех форм собственности.

Это 92,7% потребителей-юридических лиц, которые ранее получали услуги по теплоснабжению и горячему водоснабжению от МУП «Водоканал».

Потребителям, которые еще не направили заявку на заключение договора, в СГК напоминают  о необходимости заключить договор с компанией.

Для этого нужно

  • связаться с договорной группой теплосбытового подразделения СГК в Бийске по телефонам 8 (3854) 230-424, 8-929-349-1035;
  •  или подать заявку о заключении договора на поставку услуг на почту Coll-centerstk@sibgenco.ru

Бийский рабочий

РубрикаАлтайский край

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