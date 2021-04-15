Бийск: В Бийске бывший единоросс перешел в «Справедливую Россию»

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Решение было продуманным и не скоропалительным.

О своем решении Руслан Курасов, депутат Думы Бийска, теперь уже член фракции «Справедливая Россия», сообщил на пресс-конференции, которая состоялась 13 апреля. Решение было продуманным и не скоропалительным.

— В нашу фракцию поступило заявление от депутата Думы Бийска Руслана Курасова о его желании работать в нашем депутатском объединении. Мы провели заседание, на котором единогласно поддержали его решение, – подтвердила информацию Диана Чуй, руководитель фракции «Справедливая Россия» в Думе Бийска.

— Я старался до конца защищать интересы партии, в которой состоял более 15 лет, не «мигрировать» из одной в другую. Но со временем понял, что это необходимо сделать, наши взгляды больше не совпадали. Запрос на справедливость и привел меня сюда, – пояснил он.

— Я рад, что в нашем полку прибывает, – поддержал коллегу Артем Турков, депутат Думы Бийска, член фракции «Справедливая Россия». – Руслан Валентинович — человек порядочный, он только укрепит наши позиции. Мы намерены идти и в АКЗС. Будем помогать людям не только словом, но и делом.

Справедливороссы также прокомментировали ситуацию в Бийске, сложившуюся в связи с заявлением главы города Александра Студеникина о том, что он «уходит и вновь возвращается».

— Мы одни из немногих, кто не поддержал отчет главы города, – говорит Артем Турков. – Потому что нельзя закрывать глаза на то, что было провалено много программ: по городским дворам, по уборке снега. Очень некачественно произведена работа, и сейчас это привело к определенным последствиям: город топит, дороги разрушаются, мусорная реформа тоже дает о себе знать. После всех совещаний, разговоров, мы так и не нашли точек соприкосновения, работать с нами он фактически не хочет. И все же, думаю, Александр Петрович продолжит работу. Проекты, что «провалились», надо доделать. Это основной аргумент, – заявил Руслан Курасов.

— В данный момент я только вошел во фракцию «Справедливая Россия», у них есть свой график, план мероприятий, постараюсь в него влиться. А чтобы эффективнее решать социальные проблемы, представлять интересы жителей города на более высоком уровне, конечно же, постараюсь попасть в АКЗС, – отметил новый член фракции СР.

Бийский рабочий