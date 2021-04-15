Бийск: В Бийске фрилансер с товарищами избил отца после ссоры из-за компьютера

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Молодого человека из Бийска обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Семейный конфликт обернулся уголовным делом. На скамье подсудимых 30-летний бийчанин оказался после того, как вместе со своими знакомыми избил отца.

Отношения между родственниками были напряженными. Под одной крышей из-за квартирного вопроса пришлось жить бывшим супругам, давно не ладящим, и их детям.

Старшему сыну было уже тридцать. Официально он нигде не работал, иногда находил заказы, и но тогда работал на дому. Отец же говорит, что на все упреки в безделье сын всегда отвечал, что не желает «работать на чужого дядю», и все свободное время проводил за компьютером. Вот и в тот день конфликт начался из-за техники.

Сын был дома один. Мать гостила у друзей. Отец пришел вечером, около одиннадцати. В квартире громко играла музыка. Мужчина попросил сына выключить ее, потому что утром ему нужно было на работу – тот был железнодорожником. Сын музыку убавлять не стал, и отец прибегнул к проверенному способу: обесточил квартиру, заглянув в щиток на площадке.

Сын испугался, что после таких манипуляций может сгореть компьютерная техника, и высказал претензии отцу.

Вспыхнула ссора, родственники принялись друг друга оскорблять, отец пару раз ударил сына — так, что у того остался под глазом синяк, и пригрозил, что сломает компьютер.

Тогда сын решил уйти из дома. С собой взял самое ценное – тот самый компьютер: монитор, системный блок, шнуры и прочее. В тот вечер он уехал к друзьям, у которых гостила мать.

Утром все засобирались домой. Друзья вызвались помочь занести технику обратно в квартиру. Сын был уверен: отец на работе, но войдя в дом, он увидел, что отец сидит на диване, а тот в свою очередь с удивлением глядел на компанию из трех мужчин. Сын с приятелем прошли дальше, в комнату, чтобы поставить компьютер, и тут услышали, что в гостиной идет перебранка.

Оказалось, третий товарищ там бьет хозяина по лицу. По уверению сына, он пытался разнять дерущихся, но к нему не прислушались, и тогда он сам принялся наносить удары отцу. Приятель командовал, как обезвредить мужчину, крича: «Заламывай ему руки».

Когда мужчина лежал на полу, приятели успокоились и думали, что «конфликт исчерпан». В это время мужчина попытался встать, и сын, поясняя это тем, что отец снова хочет затеять драку, вновь принялся избивать его ногами. К нему присоединился и третий приятель, остававшийся до этого в стороне. Отец захрипел, а трое приятелей покинули квартиру.

Внизу они встретили мать молодого человека, рассказали ей, что произошло. Та была в шоке. Мужчины уверяли, что все случилось спонтанно, намерения избить хозяина у них не было.

Тогда женщина повезла сына в ЦГБ, снимать побои – тот самый синяк, после чего написали заявление о привлечении отца к ответственности за побои.

Отец после визита сына с друзьями тоже оказался в больнице с закрытой черепно-мозговой травмой, переломами нескольких ребер, множественными ушибами и гемотораксом — наличием крови в плевральной полости. Мужчина также написал заявление на сына. Тот, кстати, поначалу отрицал свое участие в избиении отца, боясь оказаться привлеченным к ответственности, но после во всем сознался.

Сейчас он говорит, что сожалеет о случившемся, приносит отцу извинения и свою вину признает в полном объеме. Молодого человека обвиняют в преступлении, предусмотренном Уголовным Кодексом РФ, — умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, сообщил Антон Ширнин, заместитель прокурора Бийска. До этого судимостей у мужчины не было.

Бийский рабочий