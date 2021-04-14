Бийск: В Бийске отбирают победителей конкурса проектов в области благоустройства города

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За семь лет существования конкурса благодаря финансовой поддержке в городе было реализовано множество проектов благоустройства.

13 апреля в Бийске проходит 8-й конкурс социально значимых проектов в области благоустройства города.

Как сообщают, в пресс-службе администрации города, на конкурс было подано 60 заявок по различным номинациям.

— В приоритете как и всегда обустройство детских и спортивных площадок во дворах и образовательных учреждениях, — отмечают в мэрии.

За семь лет существования конкурса благодаря финансовой поддержке в городе появились детские и спортивные площадки, футбольные поля, благоустроена набережная в поселке Молодежном, куда ежегодно прилетают на зимовку лебеди, а горожане в свою очередь приезжают на них полюбоваться. Там же установлен памятник участникам Великой Отечественной войны и реализованы многие другие проекты.

Участвовать в конкурсе могли все желающие. Получить грантовую поддержку можно по трем направлениям. Первое – устройство детских и спортивных площадок, дворов, парков, зон отдыха, площадей и набережных. Второе – производство декорирования ландшафта посредством высадки деревьев, кустарников, организации цветочных клумб и газонов. И третье – устройство ограждений, дорожек, а также малых архитектурных форм, к которым относятся лестницы, скульптуры, фонтаны, светильники, садово-парковые сооружения, мемориальные доски и скамьи.

Бийский рабочий