Бийск: В Бийске откачивают талые воды от домов у дамбы

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Коммунальщики и спасатели откачивают талые воды с улицы 2-я Зелёная.

«Водоканал» совместно с управлением ГО ЧС и ПБ Бийска и Бийской службой спасения откачивают талые воды с улицы 2-я Зелёная в районе старого Зеленого Клина. Даже в не паводковый сезон, за дамбой сохраняется небольшое болото, в котором обитает и собственная живность, а сейчас воды разлились и угрожают домам.

— Сейчас проводится переброска талой воды с ул. 2-я Зелёная. «Водоканалом» произведена установка откачивающей техники воды, — сообщили в пресс-службе мэрии города.

Частному сектор в этом районе вода угрожает каждую весну. Талые воды с огромной части Бийска устремляются именно в эту низину города.

Напомним, за последние сутки уровень воды в Бии поднялся почти на один метр и сейчас составляет 257 см.

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13:12, 06.04.2021 2704

Бийский рабочий