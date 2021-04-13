Бийск: В Бийске городской Дворец культуры очистят от киосков

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В Бийске продолжается борьба с киосками и павильонами, установленными в городе самовольно.

Так, в ближайшее время должны убрать киоск, который расположился чуть южнее городского Дворца культуры. Распоряжение подписано в мэрии.

В документе прописано, что «демонтаж нестационарного торгового объекта 1 группы (киоска), установленного без правоустанавливающих документов» должен быть проведен до 30 июня.

Стоит отметить, что это будет не первый объект, который уберут от ГДК. Ранее отсюда уже вывозили киоски – как действующие на тот момент (например, с шаурмой), так и давно заколоченные.

В Бийске уберут киоск, стоящий рядом с ковидным госпиталем

11:18, 02.10.2020 4132

В таких случаях, прежде чем приступить к демонтажу, на ларьках и киосках оставляют предписания о необходимости вывезти объект. Если действий со стороны собственников не наблюдается, киоски вывозят на «штрафстоянку» за счет муниципалитета, и если собственник все же объявляется, прежде, чем забрать павильон, он должен оплатить работы по его демонтажу и услуги по хранению.

В Бийске на улице Короленко продолжат демонтировать гаражи

15:27, 29.10.2019 5024

В последние годы в Бийске стали много внимания уделять демонтажу незаконно установленных объектов. Так, ларьки и киоски исчезают от ворот социальных учреждений – больниц, школ, объектов культуры. Чаще всего споры вспыхивают там, где речь касается «переезда» гаражей. Так было, например, при освобождении участка на Короленко, где металлические гаражи убирали, готовясь к ремонту улицы.

Бийский рабочий