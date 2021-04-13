Бийск: В Бийске отремонтируют главную дорогу на Зелёном Клине

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Администрация Бийска ищет подрядчика для ремонта дороги на улице Советской.

Завтра, 13 апреля, последний день приема заявок на участие в тендере по выбору подрядчика.

Лот — ремонт дороги по ул. Советская от ул. Стахановская до ул. Васильева как по четной, так и по нечетной стороне.

Цена вопроса на старте – 49,6 млн руб., дальше на понижение.

Подрядчик должен быть отремонтировать более 26 тыс. кв. метров покрытия проезжей части, выполнить ремонт тротуаров, установку бортового камня, дорожных знаков и искусственных неровностей.

Гарантийный срок на верхний слой дорожного покрытия должен составить 5 лет, на тротуары – 4 года.

Все работы должны быть закончены к 20 августа 2021 года.

Бийский рабочий