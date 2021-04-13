Бийск: В Бийске выставят на продажу здание бывшей муниципальной библиотеки

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В план приватизации включили старенькое здание библиотеки №2 в бийском Заречье.

Здание, площадью 273 кв. метра, и гараж городские чиновники включили в прогнозный план приватизации в конце марта 2021 года, и надеются реализовать в этом же году

Об этом здании по адресу ул. Краснооктябрьская, 146, «БР» много писал весной 2017 года, когда в городе из-за нехватки финансирования под угрозой закрытия оказались шесть библиотек, одна из них – та самая библиотека №2 в Заречье.

Основной специализацией библиотеки была экологическая тематика, так что помимо школьников района здесь последние лет двадцать собирались и бийские садоводы-огородники, члены клуба «Урожайные грядки».

Муниципалитет и сама библиотечная сеть искали разные пути выхода из ситуации, один из основных – выдача книг по запросу, без использования основной площади здания. Кстати, на городских электронных картах это место и сегодня обозначено как библиотека №2, а вот на сайте «Шукшинки» адреса на Краснооктябрьской давно не значится, как и самой библиотеки.

В 2019 году интерес к зданию проявила Русская православная церковь. В РПЦ обратились к администрации с просьбой о безвозмездной передаче им помещений бывшей библиотека и примыкающего гаража.

Здесь планировали разместить приют для социально незащищенных граждан. Мэрия вышла с предложение к депутатам, и те начинание поддержали.

Сейчас здание оказалось в списке городского имущества, предлагаемого к приватизации – то есть выкупу в собственность новыми лицами.

Бийский рабочий