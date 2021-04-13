Бийск: В Бийске велосипедисты и мотоциклисты «открыли» сезон

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Складывается ощущение, что за долгую зиму некоторые из них подзабыли ПДД.

Как только весеннее солнце растопило на дорогах лед, вернув им обычную ширину, в Бийске полноправными участниками дорожного движения вновь стали велосипедисты, водители скутеров, мопедов и мотоциклов. Однако же, складывается ощущение, что за долгую зиму некоторые из них подзабыли ПДД.

Так, установленные практически по всему городу камеры видеонаблюдения уже не раз «ловили» ситуацию, когда велосипедист или мешал движению автомобилей, или же подвергал свою жизнь опасности, совершая маневры. Также записями с видеорегистраторов делятся автомобилисты:

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В ГИБДД Бийска отмечают, что среди пострадавших участников ДТП на протяжении сезона — всегда много велосипедистов. И часть из них — несовершеннолетние.

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Ранее «БР» уже поднимал тему безопасности спортсменов на дорогах, тогда опытные велосипедисты, комментируя ситуацию признавались, в городе культуры поведения на дороге нет ни у кого:

– К сожалению, у нас в городе культуры поведения на дороге нет ни у кого, начиная от водителей и включая треть велосипедистов, — подтверждает Валентина Кунгурова, одна из организаторов популярной прогулки «Велоночь». – Мы стараемся воспитывать ее: на каждое объявленное мероприятие советуем надевать для катания шлем, перчатки, а в ночное время обязательно световые приборы и одежду с отражающими элементами. На «Велоночи» мы учим ездить по дорогам с машинами безопасно и по правилам. Важно, чтобы и водители понимали, что они не одни на дороге, а велосипедисты такие же участники дорожного движения.

Напомним, что в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в Бийске сделали дорожку для велосипедистов по ул.Ударной: но не все ей остались довольны. Одновременно для пешеходов и велосипедистов — дорожка узкая. Плюс не продумано то, что последним будут мешать ветки деревьев, которые на некоторых отрезках пути норовят попасть в лицо. Также беспрепятственно можно покататься по велодорожкам на Бульваре Петра I, в парке Вали Максимовой.

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Бийский рабочий