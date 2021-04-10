Бийск: В Бийске начали распродавать имущество военного городка в Заречье

Бийск: В Бийске начали распродавать имущество военного городка в Заречье

10.04.2021 0 Автор Горняк22

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На продажу выставили здание, расположенное на территории бывшего военного городка на улице Амурской.

В документах к лоту указано, что для приватизации муниципалитет предлагает одноэтажное здание, площадью 680 кв. м, расположенное по адресу ул. Амурская, 107, и участок под ним в 5,5 тыс. кв. м.

Это территория бывшего военного городка напротив Покровской церкви. Ранее комплекс имущества принадлежал Министерству обороны, но территория была передана городу.

В Бийске начали распродавать имущество военного городка в Заречье1

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Состояние здания – неудовлетворительное, бетонный фундамент в трещинах, кирпичные стены разрушены, кровля и окна – негодные, отопления, водоснабжения и электричества в здании отключены. И это при том, что в эксплуатацию здание было введено не так давно – 2008 году, что указано в сопроводительной документации.

В Бийске начали распродавать имущество военного городка в Заречье2

В целом за лот муниципалитет просит 6,5 млн руб.

Напомним, имущественный комплекс военного городка долгие годы находился в собственности Министерства обороны, и был передан муниципалитету в начале 2010-х.

В Бийске начали распродавать имущество военного городка в Заречье3

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Что интересно, наследие Минобороны споров и правовых курьезов вызывало немало. Так, согласно федеральным законам, при безвозмездной передачи военного имущества в муниципальную собственность не требует согласия с принимающей стороны.

Последние годы городок используется для хранения строительной техники, однако, как ранее пояснял мэр Александр Студеникин, в будущем эту площадку планируют использовать как производственную, предлагая бийским предпринимателям или иногородним инвесторам открывать на ней предприятия.

В Бийске начали распродавать имущество военного городка в Заречье4

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Такое видение будущего этого уголка стало ответом на предложение жителей Заречья, рядом с домами которых муниципалитет планировал вырубить зеленую зону и предложить ее под частную застройку, отдать бывшую территории военного городка под жилищное строительство.

Бийский рабочий

РубрикаАлтайский край

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