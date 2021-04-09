Бийск: В Бийске ищут родственников бойца, погибшего в Великой Отечественной войне

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К горожанам с просьбой о помощи обратились в администрации Бийска.

Среди бийчан ищут родственников Дремина Михаила Степановича, 1918 года рождения. Соответствующий запрос поступил в военный комиссариат Алтайского края.

Михаил Дремин был бойцом Красной Армии в годы Великой Отечественной войны. Его призвали Бийским ГВК Алтайского края 15 августа 1940 года. В июле 1942 года солдат погиб.

Если у вас имеется какая-либо информация, обращайтесь в военный комиссариат города Бийска, Бийского и Солтонского районов по телефонам: 8 3854 — 35 58 15, 8 3854 — 32 75 56 или в МКУ «Управление по работе с населением Администрации г. Бийска»: 8 3854 — 40 39 50, 8 3854 — 40 39 44.

Бийский рабочий