Бийск: В Бийске кусок бетона упал с путепровода на стоящий в пробке автомобиль

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Инцидент произошел в районе Табачной фабрики.

Люди не пострадали, а вот лобовое стекло автомобиля пришлось менять. Сейчас автовладелец требует возмещения ущерба от бийской администрации.

То, что мост «сыпется» заметно невооруженным глазом. Прямо во время работы съемочной группы «Бийского телевидения» от путепровода откололся небольшой кусок конструкции, к счастью, на этот раз, он упал не на машину, как это произошло с Евгением Петровым. Возвращаясь с работы бийчанин и не предполагал, что ему придется ремонтировать автомобиль.

Проезжая под мостом, водитель попал в небольшую пробку и притормозил, в этот момент на автомобиль упал кусок бетона, отвалившийся от конструкции наверху.

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13:34, 03.10.2020 1823

Быстро сориентировавшись в ситуации, Евгений вызвал на место происшествия представителей ГИБДД, факт падения элемента бетонной конструкции и механическое повреждения авто зафиксировали документально. Однако, «хозяева» моста возмещать материальный ущерб пострадавшему отказались.

— Мост принадлежит управлению ЖКХ администрации города Бийска. Я туда позвонил, они в телефонном разговоре не подтвердили факт того, что мост принадлежит им, но сказали — обращайтесь в суд, суд разберется, — рассказывает бийчанин.

Автоюристы подтверждают — перспективы у дела есть. Главное всё сделать правильно. Вызвать на место сотрудников полиции, по возможности найти свидетелей. Уже после провести экспертизу по оценке ущерба и обратиться в суд. Сделать это можно самим, либо через юриста.

Из-за полученного повреждения Евгению Петрову пришлось заменить лобовое стекло машины — это обошлось ему почти в семь тысяч рублей. Эти деньги бийчанин намерен взыскать с администрации через суд.

Бийский рабочий