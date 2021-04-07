Бийск: В Бийске прошел турнир по рукопашному бою памяти Евгения Богомолова

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В спорткомплексе «Заря» прошел турнир по рукопашному бою, посвященный памяти офицера спецназа Евгения Богомолова.

На соревнованиях собрались сильнейшие спортсмены со всего региона и не только, в их числе и бийчане. Это не просто соревнования — это военно-патриотическое мероприятие. Турнир памяти офицера спецназа Богомолова проводится в Бийске уже в четвертый раз. Наш земляк погиб на службе в Сирии в сентябре 2017 года. После чего был посмертно награжден Орденом мужества. В школьные годы Евгений занимался рукопашным боем в клубе смешанных единоборств «Спарта», поэтому руководством клуба было принято решение увековечить имя своего воспитанника и организовать турнир в его честь.

В этом году в соревнованиях приняли участие порядка 180 человек от 12 лет и старше. В их числе спортсмены из Алтайского края, Новосибирской и Кемеровской областей, а также Республики Алтай. Наш город представила самая многочисленная делегация — в основном это спортсмены из «Спарты» и еще нескольких клубов нашего города.

Активное участие в проведении турнира приняли военно-патриотические организации Алтайского края. Они напомнили молодежи о том, что нужно знать историю, помнить наших героев и очень важно вести здоровый образ жизни и конечно же заниматься спортом.

Было разыграно 29 комплектов наград в разных весовых категориях. Бийчане выступили уверенно и завоевали 22 медали: 7 золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых. Победители и призеры получили дипломы, медали с символикой турнира, а также подарки от спонсоров. Как отмечают организаторы, турнир памяти Евгения Богомолова – это своего рода отбор на международный фестиваль единоборств «Сибирь-Азия», который пройдет в мае в краевой столице. И бийские спортсмены тоже будут бороться за победу на этой олимпиаде боевых искусств.

Бийчанин Эльмар Гасанов выиграл профессиональный бой на турнире ММА

19:54, 25.03.2021 788

Бийский рабочий