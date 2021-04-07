Бийск: В Бийске начнут ремонтировать теплосети уже в апреле

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В СГК рассказали, на каких объектах ремонт начнется в ближайшее время.

Бийское теплосетевое подразделение СГК заявило о своей готовности начать капитальный ремонт тепловых сетей на полтора месяца раньше обычного.

Общая протяженность трубопроводов, которые компания заменит в 2021 году, составит 1,7 км.

Капитальные ремонты теплотрасс в Бийске начнутся 27 апреля одновременно на трех объектах:

на участке магистрального трубопровода протяженностью 178 метров и диаметром 500 мм напротив Технолого-экономического колледжа на улице Горно-Алтайской,

на участке квартального трубопровода протяженностью 670 метров и диаметром 273 мм на улице Петрова в поселке Котельщиков,

на участке квартального трубопровода протяженностью 214 метров и диаметром 400 мм на улице Ленина в Старом центре Бийска.

Еще на двух участках квартальной сети на улице Горно-Алтайской общей протяженностью 635 метров, где в 2021 году запланирована замена трубопровода, ремонт начнется в середине мая.

Основной объем работ по замене ветхих участков трубопроводов в Бийске СГК запланировала в 2021 году именно на квартальных сетях: из пяти объектов капитального ремонта только один будет вестись на магистральном трубопроводе.

Понять, почему бийские энергетики в этом году приняли решение сосредоточиться на обновлении квартальных сетей, можно при сравнении количества дефектов на магистральных и квартальных сетях.

Из диаграммы видно, что квартальные сети Бийска с мая 2020 года по март 2021 года рвались в 4,5 раза чаще, чем магистральные.

В 2020 году СГК при замене трубопроводов начала применять резервные схемы подачи горячей воды, чего не было раньше. Эта практика продолжится и в нынешнем году.

До начала гидравлических испытаний на участках планируют провести первый цикл земляных работ. Все это время, за исключением ежегодных гидравлических испытаний и непродолжительного периода замены временных схем подачи горячей воды на новые трубопроводы (1–2 суток), потребители услуг СГК в зоне капитальных ремонтов будут с горячей водой.

Бийский рабочий