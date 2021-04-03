Бийск: В бийском поселке Молодёжный в шестой раз прошёл арт-фестиваль «Лебёдушка»

0

Бийчане и жители поселка Молодежный проводили лебедей на север настоящим праздником.

Сегодня над кварталом АБ пролетели стаи лебедей. Их прощальный крик оповестил бийчан о том, что в Алтайский край идёт весна. В свою очередь горожане проводили птиц в дальнюю дорогу на север настоящим праздником. В Бийске состоялся 6-ой краевой арт-фестиваль «Лебёдушка».

Главные участники фестиваля – лебеди – уже привыкли к пристальному вниманию и только рады такому количеству гостей: сбились к берегу, с удовольствием принимают угощения и слушают музыку.

У поселка Молодёжный в Бийске в этом году зимует 146 лебедей-кликунов

10:17, 20.01.2021 1063

Бийский рабочий