Бийск: В Барнауле введен запрет на прямые перелеты в Турцию

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АТОР сообщила о запрете полетов в Турцию из 13 российских городов.

Ассоциация туроператоров России предупредила о запрете на рейсы в Турцию из 13 российских городов, сообщает РИА Новости.

Согласно решению правительством с 1 апреля 2021 года в России возобновляется международное авиасообщение из аэропортов Барнаула, Белгорода, Волгограда, Воронежа, Калуги, Краснодара, Липецка, Нальчика, Оренбурга, Саратова, Сочи, Тюмени и Южно-Сахалинска. При этом летать в Турцию и Великобританию из этих городов будет по-прежнему нельзя.

Напомним, регулярное и чартерное авиасообщение России с другими странами было прекращено 27 марта 2020 года из-за пандемии. В августе прошлого года Россия начала постепенно возобновлять авиасообщение с другими странами.

Бийский рабочий