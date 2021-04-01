Бийск: В Бийском районе определились кандидаты на пост главы

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Шесть человек претендуют на пост главы Бийского района.

19 февраля депутаты Бийского райсовета единогласно поддержали отставку главы района Владимира Трухина. Тогда же исполняющей обязанности главы района назначили замглаву Бийского района, начальника управления по экономическому развитию Алену Кочкину.

Спустя полтора месяца стали известны имена кандидатов, претендующих на пост главы Бийского района. Документы на участие в конкурсе подали шесть человек:

Денис Артемов — директор бийского дома-интерната для престарелых и инвалидов. Андрей Ткачев — глава администрации Первомайского сельсовета Бийского района. Александр Сирин — начальник отдела маркетинга газеты «Моя земля» Бийского района. Владимир Мальцев — заместитель главы Бийского района, начальник управления по газификации. Александр Крючковский — начальник нагорного территориального отдела управления по работе с населением администрации Бийска. Сергей Власов — председатель комитета по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям Бийского района.

«Политсиб.ру» со ссылкой на источники сообщает, что победу прорачат Денису Артемову. Он является самым молодым в списке, ему всего 38 лет и якобы имеет больше всего шансов стать новым главой района.

Сессия районного совета депутатов, на которой выберут нового главу Бийского района, состоится в апреле или мае 2021 года.

Бийский рабочий