Бийск: В Бийске определили лучших технологов общественного питания среди студентов

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В нашем городе прошла краевая олимпиада профмастерства. В ней приняли участие 10 учебных заведений региона.

Студенты соревновались в течение нескольких дней. Для жюри краевой олимпиады профмастерства важна каждая деталь. Готовя свои блюда, будущие технологи общественного питания проявили смекалку и фантазию. На всё отводилось два часа: этого времени было вполне достаточно для того, чтобы показать свои умения.

Состязания проходили в дружеской атмосфере. Бийск представили три человека. Другие студенты были из Барнаула, Камня-на-Оби и Алейска. Всего — шесть участников. Готовили они группами по три человека в два соревновательных дня. Для бывалых участников такая обстановка была привычной, и они не испытывали особых трудностей.

Чтобы было вкусно: школьные шеф-повара Бийска приняли участие в краевом конкурсе

13:49, 11.03.2021 1135

Бийский рабочий