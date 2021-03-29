Бийск: В Барнауле прошел пикет против цифровой образовательной среды в школах

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Участники акции выступили за сохранение традиционного образования в России.

27 марта в столице Алтайского края состоялся согласованный пикет против эксперимента с вводом цифровой образовательной среды в учебных заведениях России, сообщает «Толк».

Организаторами мероприятия выступила общественная организация «Наше право», также на пикет вышли родители школьников. Активисты вышли в сквер у кинотеатра «Мир» с плакатами: «ЦОС направлена на роботизацию человека», «Жесткий контроль над детьми — родители против», «Учителям в цифровой среде нет места».

Барнаульцы выступают против внедрения ЦОС уже в третий раз. Цель выступлений баранульцев – сделать школу только очной, без всяческих «заочно-дистанционных экспериментов».

Бийский рабочий