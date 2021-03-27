Бийск: В Бийске автобусы пропускают остановки и вовремя не высаживают пассажиров

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Бийчанин, мимо которого проехал автобус, привлек внимание к своей истории. Он надеется, что и другие пассажиры не махнут рукой на проблему.

Дело было, когда на улице еще стояли морозы. На работу Вячеславу нужно было к 8 часам утра. В автобус он садится на Иркутской, напротив ветлечебницы. Вот и в то утро он дождался транспорт, но автобус проехал мимо, несмотря на то, что неудачливый пассажир как мог подавал сигналы, чтобы его забрали. Даже успел пару раз постучать по корпуса автобуса, пока тот шел мимо.

Но водитель автобус не остановил и дверь не открыл.

Рядом была еще и женщина, также намеревавшаяся уехать на том же автобусе. Она тоже не поняла, в чем «шутка». Пришлось ждать следующий рейс — он был через 12 минут. На этом автобусе и уехали, промерзнув лишнее время и опоздав на работу.

Оставлять все как есть бийчанин не стал. Обратился и в управление ЖКХ, и в «Гортранс». Там пояснили, что с водителем проведут профилактическую беседу. Провели, о чем и сообщили пассажиру: мол, автобус не мог остановиться потому, что шел переполненным, и мест для новых пассажиров просто не было.

— Ничего подобного, — уверяет Вячеслав. — Автобус проходил мимо нас, и места там были. В другой бы стране водителя за такое не только уволили, но и взыскали бы с него по суду компенсацию морального вреда!

В «БР» наш читатель обратился не только за тем, чтобы рассказать свою историю, но и попросить издание напомнить пассажирам, куда следует обращаться, если возникли жалобы на перевозчика.

Бийский автоперевозчик рассказал, ждать ли подорожания стоимости проезда

08:05, 13.11.2020 3804

Отвечаем. В Бийске есть сразу несколько служб, реагирующих на проблемы в сфере пассажироперевозок.

Во-первых, это МУП «Бийскгортранс», который появился на базе банкротящегося трамвайного управления. Но в его состав вошел и транспортно-диспетчерский центр. Сейчас именно в МУП «Бийскгортранс» принимают звонки с вопросами и жалобами на перевозчиков — причем как на автобусников, так и на трамвайщиков.

МУП «Бийскгортранс»

Дежурный диспетчер по городскому автотранспорту:

т. 8 (3854) 55-55-09 (круглосуточно)

Дежурный диспетчер по городскому электротранспорту:

т. 8 (3854) 44-34-05 (круглосуточно)

Также можно оставить вопросы и жалобы на сайте предприятия по адресу: www.bus22.ru во вкладке «Обращения».

Во-вторых, в Бийске есть представительство Южно-Сибирского межрегионального Управления государственного автодорожного надзора.

— Мы плотно работаем с МУП «Бийскгортранс», и пассажиры могут обратиться как туда, так и к нам напрямую. Можно обойтись без письменного заявления, а ограничиться лишь звонком. Нужно будет описать ситуацию, представиться — назвать ФИО, и оставить контактные данные, — поясняет Алексей Мамонтов, главный государственный инспектор ведомства.

Южно-Сибирское межрегиональное Управление государственного автодорожного надзора:

т. 8 (3854) 47-20-90 (в Бийске)

Вообще, как пояснили управлении автодорнадзора, о подобных ситуациях бийчане сообщают регулярно. Например, недавно сюда обратилась бийчанка, ребенка которой не высадили на нужной остановке, и ему нужно было проехать еще одну, а потом вернуться назад.

На неостановку транспорта жалобы также бывают. Перевозчики и водители в свою очередь объясняют это авариями, заторами на дорогах и состоянием дорог вообще. Например, одно из недавних объяснений: водитель на каком-то участке отстал от графика движения автобуса и решил «догнать» свое время, просто пропуская остановки.

Работу с такими и проводят в ведомстве.

Бийский рабочий