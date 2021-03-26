Бийск: В Бийске талые вешние воды топят дома и проезды в частном секторе

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Уже несколько дней автомобилисты не могут выехать из своих дворов, где образовалась снежная каша.

Застревают машины и на непрочищенных парковках. К счастью, отмечают водители, находятся те, кто готов прийти на помощь. Это и соседи, и просто прохожие. Некоторые бийчане и вовсе решили на время снеготаяния отказаться от личного транспорта и пересели на общественный. В частном секторе положение ещё хуже. К некоторым домам не могут проехать и спецслужбы.

Расчистка дорог в частном секторе не входит в контракт коммунальных служб — им бы с центральными улицами справиться. В редакцию Бийского телевидения обратились жители улицы Маяковского. Одна из женщин сообщила, что соседи с переулка наняли грейдер, чтобы прочистить проезд. Но вот снег не вывезли, а просто отодвинули к домам. И сейчас талая вода ручьём бежит в ограды.

Бийчане жалуются, что пожарные машины не могут проехать к месту ЧП

09:20, 22.03.2021 1492

Бийский рабочий