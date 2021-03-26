Бийск: В Бийске «Солнечно»: среди сибирских снегов открылась выставка о жаркой Африке

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В Бийске 25 марта открывается персональная выставка художника-декоратора Марины Уткиной.

«Солнечно» — так называется персональная выставка художника-декоратора Марины Уткиной.

С картин на зрителя, а то и мимо него смотрят темнокожие красотки, а от африканских орнаментов так и пышет жаром.

Ирина Моисеева, организатор выставки, руководитель галереи «АлтайТалант», уверена, что этнические работы «Солнечно» у бийчан обязательно «зайдут», ведь в картинах Марины — все то, чего нам, бийчанам, так не хватает в серости этой запоздалой весны.

Сегодня на выставке можно увидеть работы в стиле живописной графики, структурной графики, а еще — декоративные панно с африканскими мотивами. Коллеги по творческому цеху поясняют: представленные работы выполнены не в классическом стиле, а в современном, интерьерном.

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— Выставка яркая, экспрессивная, — говорит Ирина Моисеева. — Нам так не хватает сегодня солнца, и эти картины дарят то, что нужно. Я вижу эмоциональную реакцию гостей галереи: они подходят к картинам и останавливаются, подолгу стоят, как будто впитывают это тепло.

Почти вся линейка картин о жарком континенте — а на выставке представлено 45 работ — появились, когда о других городах и странах можно было и не грезить. Творила их Марина в период тотальных ограничений ковидного года. И вот — их можно увидеть всем.

Выставка будет работать в галерее «АлтайТалант» торгового комплекса «Модный» с 25 марта до 25 апреля.

Марина Уткина — художник-декоратор. Сама из Бийска, здесь же начинала учиться, работала в Новосибирске и Петербурге, много сотрудничала с театром — была декоратором.

Тематика Африки копилась в ней давно, еще в 2013 году театр «Зурбаган» делал постановку «Джунгли. Алгоритм выживания». Тогда же появились первые наработки по теме. А затем — появление ребенка, локдаун, и работа понемногу отошла на второй план. И тут стало понятно: снова тянет к творчеству, к краскам. То, что зрело давно, — выплеснулось. Появилась целая серия работ об Африке.

Бийский рабочий