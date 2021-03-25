Бийск: В бийские дворы из-за растаявшего снега не могут проехать даже мусоровозы

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В районе дома по ул.Мухачева, 121, не доехав до мусорных баков буквально 50 метров, застрял мусоровоз.

Сегодня одни бийчане не решились, а другие — просто не смогли выехать со своих парковочных мест. Снег, ранее «распиханный» по краям дорог, начал активно таять, а сильный ветер только усугубил обстановку. Проезжая часть превратилась в «кашу»: зыбкий снег проваливается под автомобилями, и выехать из образовавшихся ям очень непросто. Причем, не только простым автолюбителям, но и спецмашинам.

Так, в районе дома по ул.Мухачева, 121, не доехав до мусорных баков буквально 50 метров, застрял мусоровоз. Долгие попытки его освободить вручную, с помощью лопат, подсыпания золы под колеса, ни к чему не приводили. Как рассказали местные жители, буквально на днях здесь проходил грейдер.

– Не очень качественно он выполнил свою работу: от колес образовалась колея, в которую теперь все попадают, как в ловушку, — жалуются они.

Бийчане отмечают, что уже сами не понимают, за что платят: к ним даже машина по вывозу мусора не может проехать.

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Бийский рабочий