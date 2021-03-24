ГОРНЯК22

Алтайский край

Бийск: В Бийске образовалась опасная яма в луже на улице Иртышской

Мар 24, 2021
ГОРНЯК22 24.03.2021

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В яме запросто можно пробить колесо или погнуть диск.

На некоторых бийских улицах с приходом весны исчез асфальт, образовались большие ямы. Так, только на улице Иртышской за день в «ловушку» попадают несколько десятков автомобилистов.

Проблема в том, что огромная выбоина скрыта под водой. Знающие люди яму стараются объехать. Куда сложнее тем, кто проезжает здесь впервые. Судя по всему в этой яме пробито не одно колесо — рядом с ней валяются отвалившиеся подкрылки и слетевшие регистрационные номера.

Сейчас проезжая по городским лужам будьте предельно внимательны. Неизвестно какая ловушка скрывается под водой.

Между нами тает лёд: активисты призывают власти Бийска заранее откачивать лужи

08:07, 18.03.2021 1227

Бийский рабочий

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