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Алтайский край

Бийск: В Бийске пожарные спасли девять человек из горящей многоэтажки

Мар 24, 2021
ГОРНЯК22 24.03.2021

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Пожар произошел в девятиэтажке на Зеленом Клине.

Вечером, около 21:00 в службу спасения Бийска поступило сообщение о пожаре в одной из квартир девятиэтажного дома. На момент прибытия огнеборцев горела квартира на 4-ом этаже дома по улице Стахановская.

— Едкий дым стремительно распространялся по этажам, заполнял подъезд. Спасатели немедленно приступили к обходу квартир и эвакуации жильцов из опасной зоны. В итоге оперативной работы из квартир были эвакуированы 9 человек, в том числе один ребёнок, — сообщают в пресс-службе регионального управления МЧС России.

В условиях сильного задымления на пожаре работали два звена газодымозащитной службы. Всего в тушении были задействованы пять единиц техники, семнадцать человек личного состава бийского гарнизона.

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Публикация от Бийск — мой город! (@biysk_moy_gorod)

Для ликвидации открытого горения спасателям потребовалось около 20 минут. Площадь возгорания составила около 10 квадратных метров, горели домашние вещи в квартире. Пострадавших нет.

— Запомните: главное правило во всех ситуациях – никогда не паниковать! Если у вас или у ваших соседей случился пожар, главное — сразу же вызвать пожарную охрану, — отметили в МЧС.

В Бийске пожарные спасли девять человек из горящей многоэтажки1

На утреннем пожаре в Бийске пострадали двое взрослых и ребёнок

11:38, 21.03.2021 1181

Бийский рабочий

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