Бийск: В Бийске за ненадобностью продают резиновую палку-успокоитель

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Необычный лот появился в бийской вкладке на сайте объявлений.

Так, бийчанин выставил на продажу резиновую палку. Автор объявления поясняет, что продает ее за ненадобностью, а про саму вещь говорит, что в народе она зовется «успокоитель».

Цена лота – 900 рублей. Впрочем, возможен торг.

В сети мы нашли описание таких резиновых палок.

Как выяснилось, подобные предметы, изготавливаемые без армирующих элементов и не обладающих ударно-дробящим воздействием, не подпадают под действие Закона об обороте оружия и обязательной сертификации не требуют.

Для чего автор объявления использовал резиновую палку – не уточняется.

Бийский рабочий