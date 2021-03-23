ГОРНЯК22

Алтайский край

Бийск: В Бийске неизвестные регулярно поджигают содержимое мусорных баков

Мар 23, 2021
ГОРНЯК22 24.03.2021

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Бийчане обвиняют в происходящем регионального оператора, который, по их словам, уже целый месяц не вывозит мусор с этой площадки.

Устойчивый запах гари ощущается уже на подходе к этой мусорной площадке. Один из баков основательно закопчен. Уже целый месяц некто почти ежедневно устраивает здесь поджоги.

Жильцы даже пытались устраивать дежурства, но обнаружить самостоятельно злоумышленников так и не удалось.  Однако предположения о времени возгораний есть, чадить контейнеры начинают ближе к полудню. Есть у бийчан и свои версии.

Как сообщили в пожарной инспекции, теоретически мусор, если в нем много картона или бумаги, в контейнере может загореться и от непотушенной сигареты. Жители намерены организовать здесь видеонаблюдение.

А еще жители планируют обратиться в Управление ЖКХ — площадка расположена за пределами придомовых территорий, на муниципальной земле, а значит администрация отвечает за ее содержание. Кстати, вот этот огромный сугроб рядом с закопченными баками, еще в начале зимы был крупногабаритным контейнером.

Свалка возле пункта приема вторсырья в Бийске образовалась из-за снежных завалов

12:05, 24.02.2021 1154

 

Бийский рабочий

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