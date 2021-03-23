Бийск: В Бийске потратят более миллиона рублей на отлов бродячих собак

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Мэрия Бийска вновь ищет подрядчика по отлову животных в черте городе.

Администрация Бийска готовится к заключению нового контракта на отлов бродячих животных. Прежде всего, речь идет о собаках, жалобы на которых в Бийске в последнее время участились. Самой громкой стала история с нападением животного на ребенка у гимназии №1. Найти напавшую собаку не удалось.

Меж тем администрация города готовится к заключению договора с ловцами животных. На сей раз контракт рассчитан почти до конца года – 10 декабря.

Стартовая цена – 1,2 млн руб., при этом в документах не оговаривается, какое количество животных должно быть отловлено. Указано лишь, что отлов животных без владельцев осуществляется ежедневно, включая рабочие, выходные и праздничные дни.

Основанием для отлова должно быть поручение заказчика – то есть управления ЖКХ.

В документах указано, кого и как должен отлавливать подрядчик.

Так, стерилизованные животные без владельцев, имеющие метки, отлову не подлежат, за исключением тех животных, которые проявляют агрессию в отношении других животных или человека.

Отлов животных без владельцев осуществляется с применением специальных средств: ловчих сетей, сачков, пневматического оружия с обездвиживающими препаратами. Запрещается отлавливать животных в присутствии детей, за исключением случаев, если животные без владельцев представляют опасность. Кстати, отлов щенков или котят, которые находятся с матерью на момент отлова, не оплачивается.

В период нахождения животных в приюте животным оказывается ветеринарная помощь, проводятся необходимые профилактические мероприятия, в том числе лечение, вакцинация и стерилизация. Нахождение в приюте составляет не более 45 дней.

Кормить взрослых собак должны не реже одного раза в сутки, кошек — двух раз в сутки, щенков и котят — в зависимости от их возраста.

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09:42, 22.03.2021 2022

Бийский рабочий