Бийск: В Бийске на карантин по ОРВИ закрыто восемь школьных классов

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Ситуацию с заболеваемостью школьников специалисты оценивают, как нормальную.

Эпидпорог в школах Бийска не превышен, говорят медики. Количество заболевших школьников в городе лишь около 8% от всего числа учащихся.

Между тем, по краю цифры немного другие. Как сообщают в управлении Роспотребнадзора, в регионе за неделю было зарегистрировано более 18 тысяч случаев заболевания ОРВИ. Это на 15% больше, чем в тот же период прошлого года. По данным лабораторных исследований, в крае циркулируют вирусы не гриппозной этиологии — чаще всего это риновирусы, аденовирусы, бокавирусы.

Медики прогнозируют, что количество заболевших увеличится с приходом теплой погоды, которую обещают на этих выходных. Однако в Управлении образования Бийска надуются, что избежать возможно эпидемии и карантина помогут каникулы. Они начинаются уже с 22 марта, тем самым контакты между учащимися, как и возможность заболеть, снизятся.

Бийский рабочий